İstanbul Ümraniye'de kan donduran olay! Erkek cesedi bulundu 30.03.2019 15:26

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir sitenin arka bahçesinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde darp izleri de bulunan cesedin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.