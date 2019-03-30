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İstanbul Ümraniye'de kan donduran olay! Erkek cesedi bulundu

30.03.2019 15:26

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir sitenin arka bahçesinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde darp izleri de bulunan cesedin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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