İstanbul trafiğinde son durum... Tatil yoğunluğu başladı

İstanbul trafiğinde tatil yoğuluğu başladı. Ramazan Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar haftanın son mesai gününün bitmesiyle yollara çıkmaya başladı.
İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.
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