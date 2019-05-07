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İstanbul trafiğinde drone ile denetim

07.05.2019 13:04


Emniyet Genel Müdürlüğü "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında, Avcılar-Hadımköy gişelerinde drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü "Trafik kazalarını önleme planı" kapsamında Avcılar-Hadımköy gişelerinde drone ile denetim gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, hatalı sürücüler drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Avcılar-Hadımköy mevkisinden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Uygulama noktası birimlerinde bekleyen ekipler hatalı sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı.

1 SAATTE 25 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Bir saat içerisinde 25 araç sürücüsüne ceza yazılırken, en çok cezai işlem emniyet kemeri takmayan vatandaşlara uygulandığı gözlemlendi. Uygulamada seyir halinde cep telefonuyla görüşen, emniyet kemeri takmayan, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüler havadan drone ile tespit edildi. Mesut Gündüzlü isimli bir vatandaş ise, drone ile emniyet kemeri takmadığı tespit edildiğini söyleyerek, "Yapacak bir şey yok cezamızı çekeceğiz" diye konuştu.

Drone destekli uygulamanın il genelinde sürdürüleceği bildirildi.
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