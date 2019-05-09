İstanbul trafiğinde baltalı dehşet

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan maganda dehşet saçtı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer araçlardakilerin canını tehlikeye attı.
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet09.05.2019 14:24
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