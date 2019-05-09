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İstanbul trafiğinde baltalı dehşet

09.05.2019 14:24

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan maganda dehşet saçtı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer araçlardakilerin canını tehlikeye attı.


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