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İstanbul TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapandı

01.03.2019 12:39

İstanbul'da TEM Akşemsettin Viyadüğü'nde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.


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