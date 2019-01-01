İstanbul Taksim'de önceki gece yılbaşı eğlenceleri nedeniyle yoğunluk vardı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de hat safhadaydı.İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
İstanbul Taksim'de taciz girişimi! Güven timleri araya girdi01 Ocak 2019, Salı
- İstanbul Taksim'de taciz girişimi! Güven timleri araya girdi
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