İstanbul Taksim'de taciz girişimi! Güven timleri araya girdi 01 Ocak 2019, Salı

İstanbul Taksim'de önceki gece yılbaşı eğlenceleri nedeniyle yoğunluk vardı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de hat safhadaydı.İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.