Haberler Web TV İstanbul Taksim'de taciz girişimi! Güven timleri araya girdi

İstanbul Taksim'de taciz girişimi! Güven timleri araya girdi

01 Ocak 2019, Salı

İstanbul Taksim'de önceki gece yılbaşı eğlenceleri nedeniyle yoğunluk vardı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri de hat safhadaydı.İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları