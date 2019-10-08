İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü işkence yaptığı kızın yürekleri dağlayan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Babasının şiddetine maruz kalan o kız yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Görüntüleri yüzde 87 engelli annesinin hasta yatağında çektiğini söyleyen genç kız, "Babamın aldığı uzaklaştırma cezası önümüzdeki hafta içerisinde sona erecek. Annem, kız kardeşim ve ben çok korkuyoruz. Bu zulüm artık son bulsun. Yardım bekliyoruz" dedi.
İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü genç kız konuştu!08.10.2019 22:28
- İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü genç kız konuştu!
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