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İstanbul Taksim esnafı'ndan ezanı ıslıklayanlara büyük tepki

12.03.2019 17:35

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de toplanan eylemcilerin okunan yatsı ezanını protesto ettiği anları Taksim esnafı anlattı! Ezan protestosunun daha önceki yıllarda da olduğunu belirten Taksim esnafı olaylara şaşırmadıklarını belirtti.


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