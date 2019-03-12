İstanbul Taksim esnafı, ezanı ıslıklama provokasyonunu anlattı 12.03.2019 18:02

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de toplanan eylemcilerin okunan yatsı ezanını protesto ettiği anları Taksim esnafı anlattı! Ezan protestosunun daha önceki yıllarda da olduğunu belirten Taksim esnafı, A Haber Yurt haberler Müdürü Kerim Ulak'a canlı yayında konu hakkındaki düşüncelerini bildirdiler. İşte o açıklamalar...