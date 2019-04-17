İstanbul Tabipler Odası'nın skandal afişine tepki yağdı

Eşcinselliği meşrulaştırma ve cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çalışmalarına İstanbul Tabip Odası da katıldı. 25 Nisan'da sözde cinsel hastalıklardan korunma semineri düzenleyeceğini duyuran İstanbul Tabip Odası'nın asıl niyeti hazırladıkları afişle belli oldu.
SKANDAL AFİŞE TEPKİ YAĞDI
İstanbul Tabipler Odası'nın skandal afişine tıp dünyasından da tepkiler yağdı. A Haber'e konuşan isimler, "Tıp dünyası adına üzüldüm." ve "Tabipler Odası'nın afişi ahlakla çelişiyor" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdiler.
İstanbul Tabipler Odası'nın skandal afişine tepki yağdı17.04.2019 08:15
Eşcinselliği meşrulaştırma ve cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çalışmalarına İstanbul Tabip Odası da katıldı. 25 Nisan'da sözde cinsel hastalıklardan korunma semineri düzenleyeceğini duyuran İstanbul Tabip Odası'nın asıl niyeti hazırladıkları afişle belli oldu.
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