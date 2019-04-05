İstanbul Sultangazi'de geçersiz oylar tekrar sayılacak 05.04.2019 13:39

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin 15 ilçede oy sayımına ilişkin yaptığı "geçersiz oy sayımına" ilişkin başvurusunu kabul etti. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçersiz sayılan 12 bin 481 oy yeniden sayılacak.