İstanbul Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.
İstanbul Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde silahlı kavga (Video)27.04.2019 17:34
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