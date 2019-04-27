İstanbul Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde silahlı kavga (Video) 27.04.2019 17:34

İstanbul Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.