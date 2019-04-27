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İstanbul Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde silahlı kavga (Video)

27.04.2019 17:34

İstanbul Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.


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