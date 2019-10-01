İstanbul Sultanbeyli'de inşaatta göçük! Bir işçi enkaz altında (Video) 01.10.2019 15:35

Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde bir inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçinin belden aşağısı göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.