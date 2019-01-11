İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emine İrem ve kardeşi için harekete geçti! 11 Ocak Müge Anlı 11 Ocak 2019, Cuma

Müge Anlı yine bir başarıya imza attı. 21 gün önce İstanbul'da kaybolan Emine İrem Mutlu bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan küçük İrem, "Daha fazla işkence görmeyi kaldıramıyorum."dedi. Bir süre sonra Müge Anlı canlı yayınında İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emine İrem ve kardeşi için devreye girdi. İşte 10 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...