İstanbul Şişli'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu 24.02.2019 16:57

İstanbul Şişli'de bulunan bir sitenin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.