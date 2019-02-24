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İstanbul Şişli'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

24.02.2019 16:57

İstanbul Şişli'de bulunan bir sitenin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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