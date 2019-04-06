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İstanbul Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var

06.04.2019 22:09

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtiliyor.


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