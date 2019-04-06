İstanbul Şişli'de halk otobüsü kaza yaptı, yaralılar var 06.04.2019 22:09

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtiliyor.