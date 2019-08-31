İstanbul Silivri'de kediye tekme atan kadın kameralara yakalandı! Tepkiler çığ gibi 31.08.2019 16:33

İstanbul Silivri'de çig köfte dükkanı işlettiği belirtilen bir kadın, iş yerinin önünde geçen kediye tekme atıp metrelerce ileriye fırlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) görüntüleri paylaşınca sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi.

Silivri Çanta'da çiğ köfte dükkanı işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Kedi uzaklaşmayınca tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) görüntüleri paylaşınca sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi.

Bunun üzerine çiğ köfte zincirinin marka sahibi, "Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.