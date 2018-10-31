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İstanbul Seyrantepe'de korkutan yangın!

31 Ekim 2018, Çarşamba

Seyrantepe'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çatıdan yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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