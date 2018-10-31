İstanbul Seyrantepe'de korkutan yangın! 31 Ekim 2018, Çarşamba

Seyrantepe'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Çatıdan yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.