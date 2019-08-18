İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu sipariş yorumlarla aklamaya çalıştılar! 18.08.2019 22:04

İstanbul dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir vatandaş yaşamını yitirirken birçok esnaf zarar gördü. İstanbul son zamanların en zor günlerinden birini geçirirken tatil yapan Ekrem İmamoğlu eleştiri oklarının hedefindeydi. Gelen sert tepkiler üzerine ise İmamoğlu'nun hatasını örtbas etmek için ise bir video hazırlandı. Videoda sipariş yorumlarla yapılan aklama çabası dikkat çekti. Fakat videoda felaketi yaşayan iki esnaf ise unutulmuştu...