İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor 18.08.2019 23:26

İstanbul dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir vatandaş yaşamını yitirirken birçok esnaf zarar gördü. İstanbul son zamanların en zor günlerinden birini geçirirken tatil yapan Ekrem İmamoğlu eleştiri oklarının hedefindeydi.