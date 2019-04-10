İstanbul seçimlerinde son durum ne? 57 sandıkta sayım sonuçlandı | Video 10.04.2019 19:25

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? 57 sandıkta oy sayım işlemleri tamamlandı. Öte yandan YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'de tespit edilen 'usulsüz seçmen kaydı' ile ilgili seçimlerin yenilenmesi talebini görüşmek üzere saat 11'de toplantıya girdi. Peki İstanbul seçim itirazlarında son durum ne? Hangi ilçelerdeki sandıklarda oy sayımı devam ediyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İstanbul seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili 10 Nisan 2019 Çarşamba günü yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.