31 Mart'ta Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun birbirine çok yakın oy alması, 23 Haziran'da yenilecek olan İstanbul seçimlerinde ittifak dışında kalan partilerin oylarının önemini artırdı. Yerel seçimde ittifak dışında kalan yaklaşık 210 bin oyun 23 Haziran'da nasıl dağılacağı ise merak konusu. Küskün seçmenin bu kez sandığa gidip gitmemesi de seçim sonuçlarında belirleyici olacak. İşte 23 Haziran'da İstanbul'un kaderini değiştirecek o tablonun detayları....
İstanbul seçimlerinde İttifak dışı partilerin oyları ne kadar? 210 bin oy 23 Haziran'da nasıl dağılacak? (Video)11.05.2019 11:27
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