İstanbul seçimlerinde itiraz süresi ne aşamada? İşte YSK'nın kesin sonuçları açıklama tarihi 05.04.2019 11:55

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oyların sayımında şaibe olduğu iddiası üzerine AK Parti İl ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu İstanbul'daki tüm ilçelerde geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verdi. Peki Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları ne zaman açıklayacak? İstanbul'un yeni başkanı Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu olacak? İşte tüm bu soruların resmen sona ereceği YSK'nın kesin sonuçları açıklama tarihi belli oldu...