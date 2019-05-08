İstanbul seçimleri neden yenileniyor? İşte detayları 08.05.2019 22:39

YSK, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Seçimlerini iptal ederek yenilenmesine karar verdi. Maltepe ve Büyükçekmece’deki itirazları ise reddederek burada seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir karar vermedi. Dolayısıyla ilk etapta akıllara Büyükşehir’de seçimi yenilerken bu iki ilçede “neden yenilenme kararı alınmadı” sorusu geldi. İşte merak edilen o sorunun cevapları…