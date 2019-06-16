İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Binali Yıldırım tek tek anlattı 16.06.2019 21:45

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın sorusu sonrası ortak canlı yayında 31 Mart seçiminin neden yenilendiğine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu seçimde oylar çalındı. Oyların yüzde 10'u sayıldı, 29 binlerden 13 binlere düştü. Tamamı sayılsa sonucun değişeceği aşikar. Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlamı taşır." diye konuştu.