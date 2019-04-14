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İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

14.04.2019 12:22

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı olağanüstü itirazını ne zaman karara bağlayacak? YSK, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazların sonucunu ne zaman açıklayacak? İstanbul'da yeniden seçim kararı verilirse yeni seçim hangi tarihte yapılacak? Maltepe'deki yeniden sayımın ardından YSK tarafından açıklanacak karar sonrası "olağanüstü itiraz" süreci nasıl işleyecek? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında verdi.


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