İstanbul seçim sonuçları YSK canlı takip | 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları AHaber canlı yayında (Video) 23.06.2019 17:13

Türkiye nefesini tuttu, İstanbul'dan gelecek seçim sonuçları haberini bekliyor. 23 Haziran İstanbul seçimi için milyonlarca seçmen bugün sandık başına gitti. Oylarını kullanan vatandaşlar, dört gözle İstanbul seçim sonuçlarının ne olacağını bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarını açıklanmaya başlandığı andan itibaren en güncel verilerle canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

08:00'da başlayan ve 17.00'da sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından heyecan giderek artıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından seçim sonuçları canlı olarak takvim.com.tr'den takip edilebilecek.

Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul seçim sonuçları için en doğru bilgileri ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.



Takvim.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı ve anlaşılır grafiklerle detaylı olarak aktaracak. Seçim yasağının kalkmasının ardından ulaşılabilecek verilerde adayların oy oranları, ilçe ilçe seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.