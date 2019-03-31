İstanbul seçim sonuçları: 31 Mart İstanbul ilçe ilçe yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı? 31.03.2019 21:30

İstanbul yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için İstanbullular sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. İstanbul seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'da hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe İstanbul yerel seçim sonuçları...