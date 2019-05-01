İstanbul Sarıyer'de bir binada çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
İstanbul Sarıyer'de yangın (Video)01.05.2019 18:17
- İstanbul Sarıyer'de yangın (Video)
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