İstanbul Sarıyer'de belediye otobüsleri çarpıştı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok kaza yaşandı. Bunlardan biri de Sarıyer'de meydana geldi. Yağış nedeniyle kayan bir belediye otobüsü önündeki bir başka otobüse çarptı. Kaza sırasında her iki otobüste de yolcu olmaması büyük bir faciayı engelledi.
İstanbul Sarıyer'de belediye otobüsleri çarpıştı24.05.2019 09:11
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