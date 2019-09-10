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İstanbul Sancaktepe'de okulda yangın!

10.09.2019 18:35

İstanbul Sancaktepe'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


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