İstanbul Sancaktepe'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İstanbul Sancaktepe'de okulda yangın!10.09.2019 18:35
- İstanbul Sancaktepe'de okulda yangın!
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