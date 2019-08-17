Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde 6 katlı binanın 5'inci katında patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü.
İstanbul Sancaktepe'de 6 katlı binanın 5'inci katında doğalgaz patlaması | Video17.08.2019 08:50
- İstanbul Sancaktepe'de 6 katlı binanın 5'inci katında doğalgaz patlaması | Video
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