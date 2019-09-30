İstanbul Sancaktepe'de 17 yaşındaki genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu (Video) 30.09.2019 16:15

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde 17 yaşındaki genç kız, kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kız hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, adının Zahide A. olduğu öğrenilen kız karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.