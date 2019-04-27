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İstanbul Perpa'da iş merkezinde yangın!

27.04.2019 13:40

İstanbul'da Perpa Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken iş merkezinden çıkan dumanlar havadan görüntülendi.


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