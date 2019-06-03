İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın 03.06.2019 17:04

Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.