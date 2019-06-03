İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın

Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın03.06.2019 17:04
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