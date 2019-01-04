İstanbul Pendik'te yük gemisinde yangın

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te bulunan bir yük gemisinde yangın çıktı. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Pendik'te yük gemisinde yangın04 Ocak 2019, Cuma
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