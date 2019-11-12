İstanbul Pendik'te takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu 12.11.2019 09:00

İstanbul Pendik, Aydınlı kavşağında sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu araç bariyerlere çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla çıkan kazazedelerin ilk işi yanlarında buldukları uyuşturucu maddeyi saklamak oldu.