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İstanbul Metro seferlerinde aksama! Bir kişi raylara düştü

28.02.2019 13:14

Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Raylara düşen kişi kurtarılarak hastaneye götürülürken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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