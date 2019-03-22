İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyonlar yapılıyor.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu!22.03.2019 17:23
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