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İstanbul merkezli 7 ilde ‘sahte içki' operasyonu: 83 kişi hakkında gözaltı kararı

25.03.2019 10:05

İstanbul merkezli 7 ilde ‘sahte içki' operasyonu: 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliye yönelik 106 farklı adrese eş zamanlı başlatılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


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