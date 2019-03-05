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İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu

05.03.2019 09:38

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu başlattı. Piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.


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