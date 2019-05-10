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İstanbul Maltepe'de yangın!

10.05.2019 23:38

Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


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