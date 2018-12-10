İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı 10 Aralık 2018, Pazartesi

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de bulunan 3 katlı bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirek, yangına müdahale edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan olmadığı öğrenildi.