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İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı

10 Aralık 2018, Pazartesi

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de bulunan 3 katlı bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirek, yangına müdahale edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan olmadığı öğrenildi.


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