İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de bulunan 3 katlı bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirek, yangına müdahale edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan olmadığı öğrenildi.
İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı10 Aralık 2018, Pazartesi
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