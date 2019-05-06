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İstanbul Maltepe'de 'narkozlu' köpek dehşeti

06.05.2019 11:00

İstanbul Maltepe'de veterinerde ameliyat edildikten sonra sahiplerine teslim edilen köpek, otomobil içinde anestezi etkisinden çıkınca sahiplerine saldırdı.


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