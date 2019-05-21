İstanbul Maltepe’de minibüs terörü! Genç kız tıka basa dolu minibüsten yola düştü

İstanbul Maltepe’de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü. Genç kız arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Maltepe’de minibüs terörü! Genç kız tıka basa dolu minibüsten yola düştü21.05.2019 10:26
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