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İstanbul Maltepe'de 3. kattan düşen kişi öldü

21.03.2019 07:33

Maltepe’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.


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