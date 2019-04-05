İstanbul Küçükçekmece'de geçersiz oylar tekrar sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin 15 ilçede oy sayımına ilişkin yaptığı "geçersiz oy sayımına" ilişkin başvurusunu kabul etti. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçersiz sayılan 13 bin 203 oy yeniden sayılacak.
İstanbul Küçükçekmece'de geçersiz oylar tekrar sayılacak05.04.2019 13:59
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