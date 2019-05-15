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İstanbul Küçükçekmece'de akılalmaz kaza

15.05.2019 17:30

İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz bir trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazaya karışan iki araçtan biri 2 metrelik fabrika duvarından içeri düştü.


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