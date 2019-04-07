İstanbul Kartal'da yeniden oy sayım işlemi devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından oy sayımında ve birleştirme tutanaklarında yapılan usulsüzlüklerin tespitinin ardından İstanbul ilçelerinde geçersiz oyların yeniden sayımı işlemi devam ediyor. İstanbul Kartal'da YSK'nın verdiği karar uyarınca yeniden oy sayım işlemi devam ediyor.
İstanbul Kartal'da yeniden oy sayım işlemi devam ediyor07.04.2019 10:57
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