İstanbul Kartal'da vahşi cinayet! Bacakları kopuk ceset bulundu 01.08.2019 16:34

İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir binanın önünde, bacakları olmayan kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu.

Kartal'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kartal Esentepe mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, cinayet masası ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.